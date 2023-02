Autonomia: Speranza, ‘disegno scellerato, grande battaglia di opposizione’

Febbraio 4, 2023

Roma, 4 feb (Adnkronos) – L’autonomia è “un disegno scellerato che spacca il Paese e che seminerà disuguaglianze senza precedenti. Tutto a pochi giorni dal voto in Lombardia, la propaganda viene prima del senso delle istituzioni. E’ l’idea di dare uno strumento alla Lega per fare l’ultimo sprint”. Lo ha detto Roberto Speranza all’Assemblea di Articolo 1 parlando anche di “una grande battaglia politica di opposizione, sono in discussione i valori fondamentali della Costituzione e i diritti nel Paese”.