Autonomia: Stefani (Lega), ‘polemica montata ad arte contro ministro Calderoli’

Luglio 5, 2023

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “Dal comitato per definire i Lep, per quanto autorevoli, se ne vanno solo quattro esperti su 62. Si tratta di una polemica montata ad arte per colpire il progetto dell’autonomia e il ministro Calderoli. L’agenda politica continua con la stessa velocità verso l’autonomia, traguardo amministrativo più forte di tante polemiche e risibili strumentalizzazioni a cui, tuttavia, siamo abituati. Per noi è una sfida storica di responsabilità, trasparenza e buon governo che porteremo fino in fondo”. Lo dichiara il segretario della Lega in Veneto, Alberto Stefani.