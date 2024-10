Autonomia: Todde, ‘governo Meloni ipocrita, indebolisce regioni’

19 Ottobre 2024

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Il governo Meloni è ipocrita. Da una parte parla di autonomia differenziata per spaccare in due il Paese e dall’altra costruisce il peggior centralismo politico indebolendo e danneggiando le regioni. Guardate la Sardegna: stanno impugnando le nostre leggi solo per alimentare lo scontro, ma la Sardegna non accetterà più di essere calpestata come già successo in passato”. Così la governatrice sarda, in quota Movimento 5 stelle, Alessandra Todde, durante il dibattito con Bersani a sostegno di Andrea Orlando a Genova.