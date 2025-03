Autonomia: Tridico (M5S), ‘zero fondi per Lep, sanità Sud rischia di sprofondare’

25 Marzo 2025

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “Sull’Autonomia differenziata è calato un silenzio molto preoccupante. Il centrodestra ne sta dunque approfittando per affondare il Sud con un nuovo disegno di legge pericolosissimo; soprattutto per la Sanità calabrese, che ha enormi problemi di conti, elusi con la recente approvazione di vecchi bilanci aziendali, avvenuta irresponsabilmente in mancanza di dati certi”. Così Pasquale Tridico, presidente della Commissione Fisco del Parlamento europeo, sulla bozza del ddl delega sulla disciplina dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep).

“Nel testo in questione non c’è un solo euro per finanziare i Lep. Difatti, è previsto esplicitamente che non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta dell’ennesimo tentativo, sospinto da una Lega con faccia nazionalista e animo secessionista, di aumentare le diseguaglianze fra il Settentrione e il Mezzogiorno, condotto nell’indifferenza, nel mutismo e nell’opportunismo dei parlamentari meridionali della maggioranza”.

“Il centrodestra è cieco davanti alla realtà e sordo ai moniti della Svimez, secondo la quale, per realizzare una vera Autonomia, servono più fondi al Sud al fine di ridurre i divari. La maggioranza attuale è pronta a comprare armi di morte e distruzione. Nel frattempo – conclude Tridico – chiude gli occhi davanti alla gravissima condizione dell’assistenza sanitaria in Calabria e nel resto del Mezzogiorno, per invertire la quale servono al più presto risorse cospicue e disponibili”.