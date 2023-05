Maggio 16, 2023

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Una bozza provvisoria, non ancora verificata, sul disegno di legge sull’autonomia è stata erroneamente pubblicata online. Il Servizio del Bilancio si scusa con la stampa e con gli utenti per il disservizio arrecato”. E quanto precisa un comunicato dell’Ufficio stampa del Senato in merito alla Nota del Servizio Bilancio relativa al disegno di legge sull’autonomia differenziata.