Autonomia: venerdì a Palermo convegno nazionale Ande

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – L’Ande Nazionale, insieme all’Ande di Palermo, organizza per il 27 maggio il 75esimo Convegno Nazionale nella sala Mattarella della Assemblea regionale della Sicilia sul tema: ‘L’Autonomia Differenziata: dalle parole ai fatti’. Secondo la tradizione, partecipano all’evento tutte le sezioni del territorio. Per l’associazione è una tappa importante, ci si ritrova per pervenire ad una sintesi condivisa sul tema che è stato discusso ed approfondito territorialmente con varie iniziative.

Si è scelto questo argomento, spiega una nota dell’Associazione nazionale donne elettrici, perché Ande “ritiene di dover concorrere alla promozione delle riforme, nella piena convinzione che il miglioramento del livello di vita della società sia condizione necessaria per partecipare attivamente alla vita democratica. Altra motivazione che ci sollecita di intervenire è perché la riforma prospettata dal ministro Calderoli necessita chiarezza e adeguati approfondimenti, per cui si è deciso di incontrare diversi rappresentanti istituzionali ed illustri esperti di ordine giuridico, istituzionale ed amministrativo per un confronto costruttivo, capace di dissipare le nostre preoccupazioni e, per avere anche l’opportunità di richiamare l’attenzione della maggioranza che ci governa. Tra le attività che le socie dell’Ande devono favorire, quella della cittadinanza attiva è prioritaria essendo la stessa un’Associazione politica, ma apartitica. Pertanto, le aderenti sono chiamate ad acquisire e far acquisire maggiore consapevolezza sui cambiamenti che avanzano i quali bisogna non subirli, ma tentare di governarli”.