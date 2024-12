Autonomia, via libera al referendum: centrodestra confida nel quorum mancato

13 Dicembre 2024

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – In realtà “non è stata una doccia fredda”. Il via libera della Cassazione al referendum abrogativo della riforma dell’Autonomia cara alla Lega “era atteso, ce l’aspettavamo”. Però in maggioranza già si pensa a quel che sarà, ossia se la riforma targata Calderoli dovesse saltare sulla mina del voto popolare. Difficile accada, è la convinzione, mentre in queste ore si ragiona sul raggiungimento del quorum necessario per affossare quello che l’opposizione ha ribattezzato come lo ‘Spacca Italia’.

Il ragionamento che prevale, riportano fonti di maggioranza all’Adnkronos, “è che il Nord, favorevole all’Autonomia, diserterà le urne; mentre il Meridione, che non vede di buon occhio la riforma, è storicamente astensionista, ed è difficile pensare ci sia una mobilitazione tale da centrare il 51% dei sì, che, parametrato su base nazionale, vorrebbe dire che l’80% del Sud Italia dovrebbe andare a votare. Il Pd, la sinistra, mobiliteranno i loro, ma certo non basterà. Pensare che possano spuntarla, considerando la variabile del Nord favorevole e del Sud astensionista da sempre, è come credere che l’acqua vada controcorrente…”.

Premessa la convinzione del quorum mancato, o per lo più visto come una ‘mission impossible’, fonti vicine alla premier Giorgia Meloni tengono a ribadire che il destino delle riforme non è legato a quello del governo. Vale per il premierato difeso a spada tratta dalla presidente del Consiglio, ma vale anche per l’autonomia. “Meloni andrà avanti fino a fine legislatura a prescindere, nessuno ha mai detto che sarebbe andata a casa se le riforme istituzionali dovessero subire una battuta d’arresto. Non si farà disarcionare da giochi di palazzo, andrà a casa solo se saranno gli italiani a chiederlo, con il voto, ma non certo con quello che passa dal referendum: quello serve solo a lasciar decidere gli italiani se vogliono o meno una riforma. E noi li ascolteremo, ma tenendo la barra dritta sul governo del Paese”.