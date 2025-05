Autonomia: Zaratti (Avs), ‘Calderoli esulta ma i Lep non ci sono, solo chiacchiere’

20 Maggio 2025

Roma, 20 mag (Adnkronos) – “Il ministro Calderoli esulta per il via libera unanime del Consiglio dei ministri al disegno di legge delega per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni connesse ai diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale. Il punto è che i Lep, a questo punto, non sono affatto definiti, soprattutto c’è un silenzio tombale da parte del suo collega di partito-ministro dell’Economia Giorgetti che deve dire dove verranno prese le risorse”. Lo dice Filiberto Zaratti, capogruppo di AVS nella commissione Affari costituzionali della Camera.

“Abbiamo invitato Giorgetti a renderlo noto durante un question time alla Camera ma non ha detto nulla. Perciò sarà meglio che Calderoli freni l’entusiasmo, perché fino ad oggi si sono fatte solo chiacchiere e, per affrontare i rilievi della Consulta sull’autonomia differenziata, non bastano chiacchiere, occorrono risorse”, aggiunge Zaratti.