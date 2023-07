Autonomia: Zaratti (Avs), ‘Spacca Italia diventa Spacca destra’

Luglio 12, 2023

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “È guerra nella destra sul progetto Spacca-Italia. Per noi, che riteniamo l’Autonomia differenziata una sciagura per il Paese, è una buona notizia”. Così Filiberto Zaratti, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in commissione Affari costituzionali della Camera.

Per Zaratti, “nella pancia della destra ci sono molti malumori. Anche loro si rendono conto dell’assurdità di delegare completamente alle Regioni competenze come quelle dell’energia e della scuola, per non parlare della sanità e del fisco”.