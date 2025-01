Autostrade: Paita, ‘aumento pedaggi regalo inizio anno Meloni e Salvini’

1 Gennaio 2025

Roma, 1 gen. (Adnkronos) – “Ecco il regalo di inizio anno di Giorgia Meloni e Matteo Salvini: nonostante siano stati bloccati in legge di Bilancio, loro aumentano comunque i pedaggi autostradali dell’1,8%”. Lo scrive sui social Raffaella Paita, senatrice e coordinatrice nazionale di Italia Viva.

“E lo fanno in molte parti d’Italia, tra cui Genova e la Liguria, dove la tratta è costantemente rallentata da cantieri di opere che Autostrade per l’Italia deve fare ora perché non li ha fatti in passato! Nuova beffa per cittadini, lavoratori e studenti. Buon Anno dal governo degli aumenti e delle tasse”, conclude.