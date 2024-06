Avs: Fratoianni, ‘Salis militante movimenti per diritto casa? Sto con lei’

21 Giugno 2024

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “Ilaria Salis rivendica la militanza nel movimento di lotta per il diritto alla casa? Mi ritrovo nelle battaglie per questo diritto, anche nelle occupazioni”. Lo ha dichiarato Nicola Fratoianni oggi a ‘ZTL’ condotto da Francesco Borgonovo sulla FM di Giornale Radio.

“Questo movimento ha posto un problema, ossia la negazione del diritto all’abitare: rivendicare questo diritto deve essere superiore anche rispetto alla speculazione – ha aggiunto Fratoianni –. Viviamo in un Paese in cui la negazione dei diritti universali e fondamentali è diventata la norma, ci siamo abituati a tutto questo. E in nome di questa abitudine, ogni forma di ribellione è ricondotta nel circuito del penale, del reato. Mentre io penso che chi si batte, anche con modalità come queste, per porre e per risolvere un problema, andrebbe considerato in altro modo”.