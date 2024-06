Avs: Mazzetti (Fi), ‘Italia è democrazia liberale non dittatura comunista’

22 Giugno 2024

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “‘Quel che è mio è mio, quel che è tuo è mio’: ecco cosa stanno prospettando Fratoianni e Salis, l’eroina del momento, visto si è rotto il giocattolo Soumahoro, alla stragrande maggioranza degli italiani che risparmiano per comprarsi casa, con la fatica e la dignità del lavoro. Voglio tranquillizzare tutti coloro che legittimamente sono preoccupati da chi, pur essendo nelle Istituzioni, invita a infrangere la legge: con Forza Italia al Governo non passeranno”. Lo afferma Erica Mazzetti, responsabile dipartimento Lavori pubblici di Forza Italia.

“Anziché evolvere verso una sinistra europea normale, certi esponenti della sinistra-sinistra, forti delle loro rendite, vorrebbero tornare a un Medioevo politico –aggiunge- fatto di espropri e occupazioni, va da sé di beni altrui ma tutto questo non avverrà in Italia, dove viviamo in una democrazia liberale e non in una dittatura comunista”.