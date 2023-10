Az: Bonetti, ‘popolarismo allarga e abbraccia diverse vedute’

Ottobre 12, 2023

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Il manifesto del popolarismo è importante per ricostruire un’anima popolare, e questa è la piattaforma di incontro anche per l’associazione che mi vede protagonista, Per. Noi vogliamo costruire una piattaforma, appunto, che allarghi, e che quindi può abbracciare anche diverse vedute”. Lo ha detto Elena Bonetti intervenendo alla conferenza stampa al Senato sulla presentazione del manifesto del popolarismo.

“Il governo Draghi – ha proseguito – è stata una sintesi di quello che potrebbe essere il popolarismo, perché è stato un incontro di diverse anime che hanno lavorato per migliorare le cose”. “Le riforme costituzionali non puntano a un leaderismo autoreferenziale”, ha concluso Bonetti.