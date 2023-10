Az: Carfagna, ‘manifesto popolarismo è piattaforma valoriale che indica strada’

Ottobre 12, 2023

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Il manifesto del popolarismo non ha nulla di teorico, astratto e ideologica, è una piattaforma valoriale che indica una strada per rilanciare una politica popolare in Italia, che non risponde, quindi, con slogan e tweet. I valori del popolarismo hanno fatto da argine in Francia e in Germania, senza le quali non ci sarebbe stata l’Europa, specie in un momento buio come quello del Covid”. Così Mara Carfagna, presidente e deputata di Azione, parlando alla conferenza stampa al Senato sulla presentazione del manifesto del popolarismo.

“L’argine in Italia al populismo si è indebolito, e quindi il nostro impegno è quello di rafforzare e ricostruire l’anima popolare, che significa costruire una politica chiara che non cerchi il consenso facile parlando alla pace, ma che mette in campo la fatica”.