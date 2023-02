Azerbaigian: 39 arresti per attività sovversive per conto dell’Iran

Febbraio 1, 2023

Baku, 1 feb. (Adnkronos) – Un totale di 39 persone sono state arrestate in Azerbaigian nell’ambito di un’operazione contro attività sovversive nel paese. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa azera Apa, secondo cui le persone fermate “svolgevano attività sovversive nel Paese con il pretesto della religione, facendo propaganda per conto dell’Iran sui social network e svolgendo incarichi per i servizi speciali iraniani”.

Ieri, l’agenzia di stampa Trend dell’Azerbaigian aveva riferito di un’operazione speciale condotta dal ministero dell’Interno contro una cellula iraniana nel Paese, durante la quale erano state arrestate sette persone.