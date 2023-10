Ottobre 12, 2023

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “L’iniziativa è vasta e capillare e serve per lanciare un appello ai popolari per unirsi. Non è un fatto che interessa solo noi, ma tutti, perché il populismo, ma non solo, stanno mettendo a rischio la tenuta della democrazia, e i popolari sono l’antidoto a questo”. Lo ha detto Raffaele Bonanni, membro di Azione ed ex segretario della Cisl, intervenendo alla conferenza stampa sulla presentazione del manifesto del popolarismo al Senato.