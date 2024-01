Azione: Bonetti, ‘costruiamo nuovo partito unitario, serve nuovo patto per Paese’

Gennaio 29, 2024

Roma, 29 gen. – (Adnkronos) – “Noi oggi entriamo in Azione per allargare Azione e avviare un processo di costruzione di un nuovo partito unitario che sappia mettere insieme le tradizioni popolari, cattoliche, repubblicane, liberali e socialiste, e riunire ciò che la politica ha diviso, perché questo ci chiedono le persone e serve un nuovo patto per il Paese”. Così Elena Bonetti, in conferenza stampa oggi alla Camera, dopo l’annuncio dell’ingresso in Azione e della sua nomina, alla prossima assemblea, a vicepresidente. “Per andrà avanti con una sua specificità, parteciperà a questo processo costituente, non solo in vista delle europee e delle amministrative”, aggiunge.