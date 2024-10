Azione: botta e risposta Mastella-Calenda, ‘arrogante’, ‘parlo solo con magistrati’

30 Ottobre 2024

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – “Qualche amico ha tentato una mediazione ed ero disposto a ritirare la querela. Avevo chiesto però che ci fossero le scuse, ma non ha mai voluto pormele. C’è stata una sorta di arroganza particolare del personaggio”. Lo ha dichiarato l’ex ministro della Giustizia, Clemente Mastella, a Byoblu, dopo l’ok del Senato al processo per diffamazione nei confronti di Carlo Calenda.

“Non ho relazioni particolari con i partiti politici. Ho visto che il centrosinistra ha votato a favore della richiesta fatta dalla Giunta e ringrazio per questo. Il centrodestra si è astenuto. Non c’è stato nessuno che si è espresso a favore di Calenda e questo la dice lunga”, ha concluso il sindaco di Benevento. “Grazie. Ma non parlo della vicenda se non con i magistrati”, ha risposto il leader di Azione alla richiesta, posta dalla tv, di un commento in merito al caso giudiziario.