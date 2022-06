Giugno 6, 2022

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Da tempo, insieme a Più Europa e liste civiche, stiamo lavorando per questo. Ma va chiarita la linea di Italia Viva (un no chiaro a Pd/5S), abbandonati opportunismi elettorali locali, e devi decidere se vuoi fare politica o business. Su queste basi aperti a discutere quando vuoi”. Così Carlo Calenda commenta via twitter un post di Matteo Renzi in cui riprende l’intervista oggi al Corriere e parla di una “area Draghi” a cui va dato “un tetto”.