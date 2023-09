Azione: Calenda, ‘altri in arrivo per costruire non il centro ma un motore riformista’

Settembre 15, 2023

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “È stata una settimana molto importante per il nostro partito. Elena Bonetti è tornata a lavorare con noi alla costruzione dell’unica vera alternativa di cui questo Paese ha bisogno: un movimento repubblicano, che si ispiri ai valori della prima parte della Costituzione, nata dall’incontro tra culture politiche diverse. Con Elena abbiamo collaborato benissimo alla costruzione del Terzo Polo, ora il nostro lavoro riprenderà insieme”. Così Carlo Calenda nella newsletter.

“In Liguria trenta amministratori e dirigenti dell’area popolare del Partito Democratico sono entrati in Azione. I Consiglieri Comunali e Regionali Cristina Lodi e Pippo Rossetti hanno avuto il coraggio di prendere atto del cambiamento del Pd verso una linea radicale e massimalista. A questo proposito vorrei ribadire con estrema chiarezza che Azione non ha mai fatto e mai farà parte di alcun campo largo, che non avrebbe alcuna possibilità di governare questo Paese”.

“Altri esponenti politici locali e nazionali ci raggiungeranno presto, per aiutarci a costruire la casa dei liberali, dei popolari e dei riformisti. Non un Centro buono per tutte le stagioni e tutte le alleanze, ma un potente motore di riforme, pragmatismo e buongoverno che deve chiudere la stagione del bi-populismo”, conclude.