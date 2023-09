Azione: Calenda, ‘aperta fase congressuale, in programma anche assemblea nazionale’

Settembre 15, 2023

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Le cose finalmente per Azione si sono rimesse in moto. Ora occorre traguardare le europee. Intanto ricordiamoci l’evento del nostro Giuseppe Zollino dedicato al nucleare. Si terrà a Milano, al Teatro Menotti, il 18 ottobre e potete iscrivervi per parteciparvi QUI. Sarà un evento molto interattivo, vogliamo chiarire e confrontarci con i vostri dubbi”. Così Carlo Calenda nella newsletter.

“Si è inoltre aperta la nuova fase congressuale, che coinvolgerà tutte le articolazioni territoriali di Azione. C’è tempo per tesserarsi e prenderne parte fino all’8 ottobre. Stiamo anche programmando l’Assemblea Nazionale a Roma, in cui parleremo di queste novità, delle sfide elettorali che ci attendono e di molto altro”.