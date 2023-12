Azione: Calenda, auguri social e gag con Richetti, ‘questo va elevato, hanno 8 maiali ogni uomo’

Dicembre 30, 2023

Roma, 30 dic (Adnkronos) – Auguri per il nuovo anno sui social da parte di Carlo Calenda, con tanto di gag insieme a Matteo Richetti. Il leader e il capogruppo di Azione hanno caricato un video in cui appaiono insieme con un look casual, per strada a Roma. “Io pensavo, con la maratona di Bilancio, di aver dato tutto”, spiega Richetti. E subito Calenda lo interrompe: “Vabbè, dato tutto…”.

Il capogruppo di Azione alla Camera ribatte: “Tre giorni di lavoro intenso!”. E Calenda: “Tre giorni che lavori?”. Richetti riprende il filo del discorso: “Stamattina tour bellissimo nelle ville storiche di Roma”. Ma Calenda irrompe ancora: “Bisogna elevarlo, questo viene dalla pianura padana, hanno otto maiali per ogni uomo”.

Richetti prova a ribattere: “Il castello di Spezzano è meraviglioso”. Calenda lo fulmina: “Ma vaff…”. Il capogruppo di Azione allora prova a svicolare: “Vogliamo fare gli auguri a tutti gli iscritti, agli attivisti, ai nostri segretari, ai simpatizzanti, a chi ci ferma anche in questi minuti. Il segretario è molto più in forma di me, io ho il fiatone. Buon 2024 e grazie a tutti voi”.