Azione: Calenda, ‘chiedere scusa a Mastella? Non me ne po’ fregà di meno’

13 Novembre 2024

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – Chiedere scusa a Mastella? “Non ho nessuna intenzione di farlo perché non ho mai detto una cosa del genere, non andremo a processo perché non ho detto nulla di simile. Io non ho mai querelato nessuno, comunque non me ne po’ fregà di meno”, eventualmente “si andrà davanti a un giudice e si vedrà chi ha ragione”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il leader di Azione Carlo Calenda, riferendosi alla querela da parte del sindaco di Benevento Clemente Mastella.