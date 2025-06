Azione: Calenda, ‘con Renzi pace? Mai fatto guerra ma lui con ‘campo largo’, io al centro’

10 Giugno 2025

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – Campo largo? “Lo rispetto ma non ne faccio parte, è conflittuale su tutti” i temi. “Bisogna lavorare insieme su due cose, per me la priorità è la questione salariale”. Lo dice a Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, il leader di Azione Carlo Calenda, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Con Renzi però recentemente vi siete riavvicinati. “Noi due non abbiamo mai fatto la guerra. Ultimamente ci siamo trovati a fare una bella iniziativa insieme su Israele e Palestina – ha spiegato Calenda a Un Giorno da Pecora -, poi lui continua a stare nel campo largo e io a restare al centro”.