Novembre 7, 2023

Roma, 7 nov (Adnkronos) – “Azione è stata invitata al congresso di Fdi a Bologna. Siamo andati ad ascoltare e anche per affermare il principio che in politica non ci sono nemici, ma avversari che si rispettano. Lombardo è andato su mia richiesta. Fine”. Lo scrive Carlo Calenda su Twitter.