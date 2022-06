Giugno 18, 2022

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Non ne so nulla”. Così Carlo Calenda risponde all’Adnkronos in merito a indiscrezioni che darebbero la ministra azzurra Maria Stella Gelmini in procinto di aderire ad Azione. “Non è vero o magari lo fa senza dirmelo… Ma al momento comunque non ne so nulla”.