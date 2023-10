Azione: Calenda, ‘gruppi? Per me sono già sciolti, come il rapporto politico con Iv’**

Ottobre 28, 2023

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “Con Renzi abbiamo chiuso da maggio. Il Terzo Polo nella sua forma con Italia Viva non ha preso forma per volontà di Renzi, lo farà con i tanti di Italia Viva che vogliono invece andare avanti in questo percorso. Non andremo alle europee con Iv e ci rivolgeremo ad altri partiti e movimento che militano all’interno dell’Alde”. Così Carlo Calenda arrivando all’assemblea nazionale di Iv.

Quanto alle decisioni della giunta per il regolamento del Senato sulla decisione di Iv di cambiare il nome del gruppo escludendo la denominazione ‘Azione’, Calenda osserva: “Non me ne importa nulla. Per me i gruppi sono già sciolti, il rapporto politico con Iv è sciolto ma non è sciolta l’esigenza di costruire una forza riformatrice, questo mi improta moltissimo”.