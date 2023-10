Ottobre 4, 2023

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – “Io nel campo largo non ci sono mai stato. Sono uscito dal Pd quando è venuto meno alla parola data ai suoi elettori di non fare un governo con i 5s che poggiavano su una offerta politica su di disvalori che l’Italia non deve accettare”. Così il leader di Azione Carlo Calenda a Sky tg 24 nell’ambito delle celebrazioni ‘Sky 20 anni’.