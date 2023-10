Azione: Calenda, ‘non si può governare con Conte e Salvini, né insieme né separati’

Ottobre 5, 2023

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Con Bonafè riuscirei a risolvere le questioni? Sì, ma anche con Tajani, perché già lo facciamo in Europa”. Lo ha detto Carlo Calenda, leader e senatore di Azione, intervenendo al Festival delle Città-Sortirne insieme, organizzato da Ali, Autonomie locali italiane, in corso di svolgimento a Roma.

“Il Pd ha fatto bene a spostarsi a sinistra, anche perché sono contento se si tolgono voti ai Cinquestelle, Forza Italia sta con i sovranisti, per cui c’è uno spazio tra liberali e popolari, ma serve una riforma elettorale perché non si può governare con Conte e Salvini né insieme, né separati. E quest’approccio l’Italia non va da nessuna parte”, ha concluso.