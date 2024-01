Azione: Calenda, ‘Per continuerà a esistere, insieme con Az per dare casa ai popolari’

Gennaio 29, 2024

Roma, 29 gen. – (Adnkronos) – “Popolari europeisti riformatori (Per) continuerà ad esistere perché la dimensione dell’associazionismo culturale in partitolare nell’area popolare è fondamentale. Oggi i popolari sono dispersi e divisi tra un blocco di sinistra sempre più di sinistra e un blocco di destra sempre più di destra e hanno perso rappresentanza. Noi crediamo che bisogna dar loro una casa e oggi è l’obiettivo di Per e Azione insieme”. Così il segretario di Azione Carlo Calenda in conferenza stampa alla Camera dei deputati.