Settembre 29, 2022

Roma, 29 set (Adnkronos) – “Stiamo costruendo un’area centrale riformista e liberale che ha preso consenso dall’area di centrodestra e dall’area riformista che con il Pd non ci vuole stare. E’ molto importante costruire un’area centrale, se no il Paese continuerà ad avere alternative sempre più estreme e non può sopravvivere così il Paese con il debito che abbiamo. Va consolidata un’area progressista di buone governo”. Lo ha detto Carlo Calenda a Tagadà, su La7.