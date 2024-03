Azione: Carfagna, ‘bipolarismo in crisi, terza via c’è’

22 Marzo 2024

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Ha ragione Massimo Gramellini sul Corriere: il bipolarismo in Italia è in crisi, c’è bisogno di spezzare la spirale distruttiva degli opposti estremismi. Una politica della serietà, della responsabilità, che si occupi di trovare soluzioni concrete ai problemi dei cittadini, non solo è possibile ma è necessaria. È la proposta di Azione: un’alternativa repubblicana, liberale, moderata, riformista, per andare oltre il tifo da curva e tornare a occuparci di come far funzionare il Paese. La terza via c’è…”. Così sui social Mara Carfagna, presidente di Azione.