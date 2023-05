Azione: due giorni dedicati ai giovani, chiude Calenda

Maggio 26, 2023

Roma, 26 mag (Adnkronos) – Due giorni dedicati ai giovani per il partito di Azione. Sabato 27 e domenica 28 maggio, infatti, al Pratibus District di Roma (Viale Angelico 52) si terrà l’evento ‘Scriviamo il futuro – Un patto generazionale per l’Italia’ in cui 400 Under 30 da tutta Italia parteciperanno a tavoli di lavoro per elaborare proposte di politiche giovanili. Lo rende noto Azione.

Dall’abbandono scolastico, alla tutela della salute mentale, all’imprenditoria giovanile sono molti i temi che verranno affrontati, attraverso un fitto programma che si articolerà in due fasi. In particolare, domani, sabato 27, in una giornata a porte chiuse, i ragazzi, divisi in 20 gruppi tematici a seconda delle sfide generazionali, si misureranno con esperti di settore per poi confrontarsi sui risultati delle policies analizzate.

Domenica 28 gli Under30 presenteranno in Assemblea i prodotti elaborati. Dopo l’analisi delle proposte, prenderanno la parola i dirigenti del partito.

(Adnkronos) – A partire dalle 10, infatti, sono previsti gli interventi del Capogruppo alla Camera Matteo Richetti, del responsabile under30 di Azione Marco Zannino, del responsabile del centro studi Gabriele Franchi, della Presidente del partito Mara Carfagna, della Portavoce del partito Mariastella Gelmini, del responsabile Energia e Ambiente Giuseppe Zollino e in conclusione dei lavori, attorno alle 12:30, del leader Carlo Calenda. E’ previsto anche un intervento dell’ex Ministra per le pari opportunità e la famiglia, on. Elena Bonetti.