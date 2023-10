Ottobre 19, 2023

Roma, 19 ott (Adnkronos) – “Buon lavoro a Elena Bonetti, Ettore Rosato e a tutti gli amici dell’associazione PER. Allarghiamo i confini del Terzo Polo per aggregare società civile, amministratori locali, Terzo Settore, mondo della cultura e quanti credono, come noi, in un nuovo modo di fare politica”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.