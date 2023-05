Azione: Gelmini, ‘da Renzi atto ostilità che allontana prospettiva alleanza’**

Maggio 16, 2023

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “La campagna acquisti effettuata da Matteo Renzi – mentre tutta la dirigenza di Azione era impegnata nella campagna elettorale per le Amministrative – e la conferenza stampa di oggi sono un chiaro atto di ostilità nei confronti di Azione, che allontana la prospettiva di alleanze future”. Così la portavoce di Azione Mariastella Gelmini al termine della Direzione del partito che si è tenuta oggi pomeriggio.

“È molto contraddittorio sostenere che si vuole ricostruire un lavoro comune in vista delle Europee e contemporaneamente comportarsi nel modo in cui si è comportato il leader di Italia Viva. Quanto avvenuto oggi è la prova di ciò che abbiamo sempre sostenuto: Matteo Renzi non ha mai convintamente voluto costruire alcunché”.

“Per Azione in politica i comportamenti sono importanti quanto i contenuti. Oggi abbiamo avuto la conferma che su questo piano le differenze con l’attuale leadership di Italia Viva sono abissali”.