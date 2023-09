Azione: Gelmini, ‘nostra forza è capacità di attrarre culture diverse’

Settembre 14, 2023

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “La forza di Azione, come ha ricordato Carlo Calenda, è la capacità di attrarre culture diverse con un solo obiettivo: riformare l’Italia, valorizzando il mondo produttivo, con una forte attenzione ai ceti popolari, a chi soffre di più una congiuntura che penalizza le famiglie e i più giovani. La nostra direzione non guarda allo slogan e alla propaganda, ma punta sulla centralità della persona, delle competenze e del merito. L’anima dei popolari abita qui e mi fa piacere che Elena Bonetti, Carmine Pacente e tanti altri amici abbiano deciso di proseguire il loro percorso politico con noi di Azione. L’anima popolare del Paese, a lungo ignorata, può trovare con noi i valori originali e lo spazio per esprimersi. Personalmente lavoro ogni giorno affinché Azione possa diventare la casa di tutti quelli che si riconoscono in questa cultura”. Lo scrive sui social Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.