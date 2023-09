Azione: Gelmini, ‘vogliamo essere la casa dei popolari, serve cambio di paradigma in politica’

Settembre 30, 2023

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Oggi serve un cambio di paradigma in politica: dobbiamo lasciarci alle spalle il populismo che cavalca le paure, la rabbia sociale, che genera astensionismo e delusione, per approdare al popolarismo che prova a costruire con ricette autentiche, a dare risposte, a risolvere i problemi e a riavvicinare le persone alla politica. Popolarismo non fa rima con populismo, come diceva don Sturzo, e siamo convinti che possa essere vero motore per la crescita del Paese. Azione vuole essere la casa dei popolari italiani. Guardiamo avanti, avendo come faro quei valori cattolici e popolari spesso dimenticati, ma mai fuori moda”. Lo ha detto a Brescia Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione, a margine di un evento sul popolarismo.