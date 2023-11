Azione: lunedì Calenda in Sicilia

Novembre 4, 2023

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) – Lunedì 6 novembre Carlo Calenda sarà in Sicilia. Il leader di Azione, infatti, sarà a Catania per discutere di sanità in un incontro dal titolo ‘Sanità e reti territoriali. Le nuove sfide della cura’. Introdurrà e modererà l’evento Ninni Decembrino, dirigente medico A.O.U del Policlinico di Catania. Dopo i saluti istituzionali del sindaco della città Enrico Trantino e di Elena Bonetti, presidente dell’Associazione PER, seguiranno gli interventi di Giuseppe Castiglione, deputato di Azione; Paolo Aquilanti, presidente della Fondazione Ri.MED; Alessio D’Amato, consigliere regionale nel Lazio e responsabile del Welfare per Azione. L’intervento di Calenda concluderà l’incontro. Appuntamento alle ore 17 all’Hotel Nettuno.