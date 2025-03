Azione: Meloni, ‘nessuna intenzione di sostituire alleati né di fare altri governi’

29 Marzo 2025

Roma, 29 mar (Adnkronos) – “Vengo qui non per dare segnali che sarei pronta a sostituire alleati, irreale. L’Italia è una nazione curiosa in cui si passa dal criticare gli avversari al farci un governo insieme. Non è mai stata la mia cifra”. Lo ha detto Giorgia Meloni al Congresso di Azione.