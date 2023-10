Ottobre 19, 2023

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Lavoreremo di nuovo insieme, con Elena Bonetti ed Ettore Rosato, come già fatto in questi anni, con obiettivi comuni e desiderio di unire tante passioni. Azione e ‘Per’ a braccetto per restituire passione e valori alla politica”. Così Matteo Richetti su twitter.