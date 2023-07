Azione: Richetti, ‘ingresso D’Amato è dimostrazione buon lavoro fatto’

Luglio 17, 2023

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Le motivazioni con cui Alessio D’Amato entra in Azione sono la dimostrazione che il lavoro fatto sin dal primo giorno insieme a Carlo Calenda andava nella giusta direzione. Serve un partito che rimetta in testa all’agenda politica le questioni legate alla cura, al lavoro, all’istruzione e che lo faccia con proposte concrete capaci di unire tutti i riformisti. Lo abbiamo fatto sulla sanità, lo abbiamo fatto sul salario minimo. E oggi con l’ingresso di Alessio, lo facciamo in maniera ancora più forte e credibile”. Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati, parlando con i cronisti a margine della conferenza stampa a Palazzo Madama in cui è stato annunciato l’arrivo nel partito di Alessio D’Amato.