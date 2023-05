Maggio 16, 2023

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Ho letto le dichiarazioni di Maria Stella Gelmini e le trovo francamente irresponsabili. In una situazione normale, buttare la responsabilità su altri per non guardare il malessere in casa propria sarebbe semplicemente inutile. In questo caso, con tutto il lavoro che c’è da fare, è peggio”. Cosi Ivan Scalfarotto, senatore di Azione-Italia Viva in un tweet