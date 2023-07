Balcani: Tajani, ‘il 27 riunione con ministri esteri Bulgaria, Albania e Macedonia del Nord’

Luglio 19, 2023

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “Le tensioni nel nord del Kosovo e in Bosnia Erzegovina impongono rinnovati sforzi. L’Italia vuole giocare un ruolo di primo piano per assicurare pace e stabilità. Il 27 luglio riunirò a Brindisi i ministri degli esteri di Bulgaria, Albania e Macedonia del Nord. La mia proposta ha registrato una convinta adesione. Vogliamo che il corridoio 8 sia non solo un vettore di crescita, ma anche di cooperazione politica e di sicurezza”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo al question time della Camera.