Balcani: Tajani, ‘promuoviamo presenza sempre maggiore nostro paese’

Marzo 29, 2023

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – “In Europa abbiamo dato un segnale grazie alla riforma del codice degli appalti, che va nella direzione di ridurre il fardello burocratico. Stiamo dando risposte concrete, sostenendo chi intraprende. La politica estera non la fa da solo il ministro o i diplomatici, ma la fanno anche i militari e le imprese. Stiamo promuovendo una presenza sempre più forte del nostro Paese nei Balcani, dove c’è tanta voglia di Italia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo all’Auditorium della Conciliazione di Roma, per i 75 anni della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata (Confapi).

“All’estero c’è molta più considerazione verso l’Italia di quella che abbiamo noi stessi verso di noi – ha aggiunto Tajani – Al forum dei Balcani di Belgrado c’erano 500 imprese, che erano lì non per delocalizzare, ma per vendere i loro prodotti, per internazionalizzarsi. Lo stesso riguarda l’africa, dove ci sono spazi enormi da occupare. Stiamo seguendo con apprensione le vicende della Tunisia, dove ci sono mille imprese italiane che operano lì”.

“L’Italian sound è apprezzato all’estero – ha detto ancora il ministro degli Esteri – ed è giunto il momento di riprenderci questi spazi, occupandoli con i nostri prodotti originali. Tutto dev’essere a sistema, se crescono le nostre imprese all’estero cresce anche la nostra economia. I nostri militari sono degli apripista per far crescere la nostra credibilità, dopo di loro arriveranno le nostre imprese”.