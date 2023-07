Balneari: Bergamini, ‘maggioranza impegnata a tutela comparto’

Luglio 4, 2023

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Si è svolta oggi a Palazzo Chigi, in un clima di grande collaborazione, una nuova riunione del Tavolo interministeriale sul riordino delle concessioni balneari, alla presenza dei ministeri competenti e delle associazioni rappresentative delle imprese del settore”. Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, vice presidente dei deputati di Forza Italia.

“Il lavoro portato avanti dal Mit di mappatura delle coste e di verifica sulla quantità di risorse disponibili per rispondere alla direttiva Bolkenstein – ha proseguito – sta procedendo bene. È la prima volta, da decenni, che un governo, il governo di centrodestra, si impegna per avere una mappatura completa delle nostre coste, a dimostrazione dell’impegno della maggioranza nella tutela delle imprese balneari, anche grazie alle indicazioni di Forza Italia, da sempre attenta alle esigenze del settore e delle migliaia di lavoratori che in tanti anni hanno dimostrato di essere una risorsa preziosa per il Paese e la nostra economia. Il prossimo 20 luglio ci sarà una nuova riunione del tavolo tecnico interministeriale dove avremo a disposizione dati ancora più precisi e calibrati rispetto alle concessioni balneari, per identificare i criteri che porteranno alla valutazione finale sulle risorse disponibili”, conclude.