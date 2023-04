Balneari: Bonelli, ‘ennesima sbandata governo Meloni’

Aprile 20, 2023

Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “La Corte di Giustizia europea conferma quello che noi sosteniamo da anni, ovvero che in Italia esiste un monopolio di stabilimenti balneari che sono stati dati in concessione in assenza di gara. Ed e’ assolutamente falso quello che sostiene la Lega sulla scarsitá di spiagge nel nostro Paese anzi, secondo le elaborazioni condotte su dati del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, in Italia le coste sabbiose sono lunghe circa 3.400 chilometri e quasi il 43 per cento di queste è occupato da stabilimenti balneari”. Così Angelo Bonelli dei Verdi.

“Di fatto stanno tutelando i privilegi di chi paga poche migliaia di euro mentre fattura milioni di euro. Visto che lo Stato incassa soltanto 107 milioni di euro anno dalle concessioni balneari, mentre il fatturato complessivo è di 7 miliardi di euro, con un tasso di evasione altissimo. Quindi questa sentenza conferma che il Governo Meloni ancora una volta ha preso una cantonata aprendo un conflitto con la UE dal punto di vista del diritto, uscendone sconfitta”.