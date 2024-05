Balneari: Bonelli, ‘pdl in 8 punti, raccolta firme per spiagge bene comune’

29 Maggio 2024

(Adnkronos) – “Oggi presentiamo una proposta di legge fondamentale che mira a dichiarare le spiagge italiane beni comuni inalienabili dello Stato. Questa iniziativa è una risposta ai gravi atti di iniquità sociale che continuano a caratterizzare la gestione delle nostre coste. Alleghiamo il documento completo della proposta di legge e il link alla raccolta firme per il sostegno di questa iniziativa cruciale”. Così il deputato di Avs e portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli.

La proposta di legge è composta in 8 articoli. Il primo su”Concessioni Demaniali. Le regioni, sentiti i comuni, possono rilasciare concessioni sul demanio marittimo a fini turistici e ricreativi, purché almeno il 70% delle stesse siano di libero accesso e prive di strutture e/o attrezzature fisse. Il valore percentuale è determinato in metri lineari con riferimento alla linea di costa ed è calcolato al netto”. Quindi: “Accesso Libero e Gratuito. In ogni caso, è consentito il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia” E poi, “Limitazione delle Concessioni: Una persona giuridica o fisica non può essere titolare nella stessa regione di oltre due concessioni di beni pubblici. In caso contrario, si provvede con immediatezza a gara per la concessione più vecchia”.

Sulla durata delle concessioni: “La durata della concessione non può superare i dodici anni. Successivamente, si provvede a gara”. Mentre sulla “Decadenza per Abusi Edilizi: Richiediamo l’immediata decadenza delle concessioni in caso di abusi edilizi”. Poi, “Aggiornamento dei Canoni: I canoni di concessione devono essere aggiornati, con aumenti tra il 200% e il 350%. Ad esempio, l’Hotel 5 stelle Cala di Volpe, di proprietà della Smeralda Holding dell’emiro del Qatar, versa solo 520 euro l’anno per la sua spiaggia, mentre l’emiro per i suoi quattro hotel ha incassato 106 milioni di euro. Il Twiga di Briatore e della Santanchè paga allo Stato 21mila euro a fronte di un fatturato di 4 milioni di euro, e il Papeete paga 10mila euro all’anno ma fattura 3,2 milioni di euro”.

Ed ancora, “Coste Inviolabili: Dichiarazione delle coste come beni inviolabili e bene comune dello Stato” Infine “Spiagge Bene Comune: Dichiarazione delle spiagge come bene comune”. Conclude Bonelli: “Questa proposta di legge è essenziale per garantire che le nostre coste siano protette e accessibili a tutti. In Italia il mare non si vede più. Invitiamo tutti i cittadini a sostenere questa iniziativa firmando la nostra petizione”.