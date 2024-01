Balneari: Bonelli, ‘Salvini da il via a saldi su spiagge con sconto 5%’

Gennaio 6, 2024

Roma, 6 gen. (Adnkronos) – “Uno scandalo: Salvini d sul via ai saldi sulle spiagge italiane con lo sconto ai balneari che riduce il canone della concessione demaniale marittima del 5%. Quello voluto dal ministro e leader della Lega Salvini è uno schiaffo all’Italia.” Lo afferma il deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli.

“Oggi – prosegue – lo Stato dalle concessioni demaniali incassa 110 milioni di euro, con una evasione accertata di circa il 45%, nonostante i canoni siano irrisori. Non è superfluo ricordare che il Twiga di Briatore e Santanchè paga ogni anno allo Stato una cifra ridicola come canone, di 20 mila euro, a fronte di un fatturato di quasi 10 milioni di euro. La circolare del ministro Salvini è una vergogna, e su questo dovrà dare delle spiegazioni in Parlamento. E su questo, con un nostro esposto, chiederemo alla Procura Generale della Corte dei Conti di aprire un’indagine. È inaccettabile che la destra al governo voglia svendere le ultime spiagge libere per darle in concessione e privatizzarle”.