Maggio 30, 2022

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “Svendere a multinazionali stranieri? Una vera idiozia. Il punto è che in alcune spiagge il costo dell’ombrellone copre il costo della concessione… Il fatto poi che la destra che si proclama per la rivoluzione liberale chieda di congelare tutto, è ingiusto. Bisogna salvaguardare chi lavora ma le consessioni vanno pagate come si deve, così è inaccettabile”. Così Carlo Calenda a Oggi è un altro giorno su Rai 1.