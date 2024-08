Balneari: Cattaneo (Fi), ‘attenzione con bandi, rischio aumento prezzi’

30 Agosto 2024

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Sulla questione della proroga delle concessioni balneari c’è una trattativa in corso e un gruppo tecnico di lavoro che sta facendo un censimento delle spiagge. Dai nostri dati, emerge che oltre il 60% delle nostre spiagge non ha stabilimenti balneari. Da liberale io sono favorevole all’idea che ci possano essere nuovi attori, ma non possiamo sottovalutare i pericoli che potrebbero sorgere dai bandi”. Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile nazionale dei Dipartimenti del partito, ospite a Sky Tg24 Economia.

“A partire da quei grandi gruppi internazionali che possono prendere in concessione gli stabilimenti balneari delle nostre coste, alzando il livello e i prezzi con un danno non indifferente per i cittadini. Il rischio concreto quindi è che i nostri posti più belli potrebbero diventare i meno accessibili per le classi medio-basse. Oggi abbiamo 35mila aziende balneari a gestione familiare che rappresentano e difendono anche la nostra identità, quindi occorre gestire questa fase con grande, grandissima attenzione per non penalizzare lavoratori, cittadini e turisti” ha concluso.